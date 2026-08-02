Ermenistan Başbakanı Paşinyan ve Hükümeti İstifa Etti

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, yeni seçilen meclisin ilk birleşimi günü anayasal zorunluluk doğrultusunda hükümetin istifasını açıkladı. Paşinyan, istifaya ilişkin resmi dilekçenin Cumhurbaşkanı Vahagn Haçaturyan'a sunulduğunu bildirdi.

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Ermenistan Başbakanı Paşinyan ve Hükümeti İstifa Etti
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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, hükümetin istifa ettiğini duyurdu.

İSTİFA YASAL PROSEDÜR KAYNAKLI

Söz konusu istifa biçimsel bir nitelik taşıyor ve ülke anayasasında öngörülen yasal prosedürden kaynaklanıyor.

Anayasa uyarınca, yeni seçilen Ulusal Meclisin ilk birleşim gününde hükümetin yeni parlamentoya karşı yetkilerini devretmesi ve istifasını vermesi gerekiyor.

MEVCUT HÜKÜMET GÖREVİNE DEVAM EDECEK

Bu süreçte mevcut hükümet üyeleri, yeni kabine oluşturulana kadar görevlerini yürütmeye devam edecek.

Paşinyan, hükümetin istifasına ilişkin imzalanan dilekçenin Ermenistan Cumhurbaşkanı Vahagn Haçaturyan'a gönderildiğini açıkladı.

PAŞİNYAN SANDIKTAN BİRİNCİ ÇIKTI

Anayasaya göre cumhurbaşkanı, yeni seçilen Ulusal Meclisin görev süresinin başlamasının ardından parlamento çoğunluğunun gösterdiği adayı vakit kaybetmeksizin başbakan olarak atıyor.

Ermenistan'da 7 Haziran tarihinde Ulusal Meclis seçimleri yapıldı. Seçim sonuçlarına göre Nikol Paşinyan'ın Sivil Sözleşme Partisi yüzde 49,74 oy alarak 64 sandalye kazandı.

Güçlü Ermenistan Partisi yüzde 23,27 oyla 29 sandalye elde ederken, Ermenistan İttifakı ise yüzde 9,92 oy oranında kalarak 12 sandalye kazandı.

Seçime katılan diğer birkaç muhalefet partisi ise seçim barajını aşamadı. Parlamentoda çoğunluğu sağlayan Sivil Sözleşme Partisi, bu sayede tek başına yeni hükümeti kurma hakkını elde etti.

MUHALEFETTEN USULSÜZLÜK İDDİALARI

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından muhalefet kanadı, oy verme sürecinde çok sayıda usulsüzlük yapıldığını, idari kaynakların kullanıldığını ve adaylar üzerinde baskı oluşturulduğunu iddia ediyor.

Kaynak: DHA

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