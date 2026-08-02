Atina'da Yangına Müdahale Eden Helikopterler Çarpıştı: İşte O Anlar

Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarında çıkan orman yangınına müdahale eden 2 yangın söndürme helikopteri havada çarpıştı. Kaza anı kameralara yansıdı.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yunanistan’ın başkenti Atina’nın batısındaki Psatha bölgesinde çıkan orman yangınına müdahale eden iki itfaiye helikopteri çarpıştı.

Yetkililer, kazanın ardından arama ve kurtarma ekiplerinin bölgeye sevk edildiğini açıkladı.

Kaynak: DHA

Etiketler
Orman yangınları Yunanistan
Son Güncelleme:
Yeni Zelanda'da 5.6 Büyüklüğünde Deprem Yeni Zelanda'da 5.6 Büyüklüğünde Deprem
Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Hükümetinin İstifasını Veren Paşinyan Yeniden Başbakan Olarak Atandı Hükümetinin İstifasını Veren Paşinyan Yeniden Başbakan
ÇOK OKUNANLAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Onayı Bekleniyor: Bir Belediye Başkanı Daha AK Parti Yolunda Bir Belediye Başkanı Daha AK Parti Yolunda
Erdal Beşikçioğlu'nun İfadesi Ortaya Çıktı! Aylık Gelir ve Behzat Ç. Savunması Dikkat Çekti Erdal Beşikçioğlu'nun İfadesi Ortaya Çıktı! Aylık Gelir ve Behzat Ç. Savunması Dikkat Çekti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Suikast Timinde Yer Alan FETÖ Mensubu Pilotun Çantasından Servet Çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Suikast Timinde Yer Alan FETÖ Mensubu Pilotun Çantasından Servet Çıktı
Cemil Tugay AK Parti'ye mi Geçiyor? Özgür Özel Sessizliğini Bozdu Cemil Tugay AK Parti'ye mi Geçiyor? Özgür Özel Sessizliğini Bozdu
Etimesgut Belediyesi Operasyonunda Flaş Gelişme: Erdal Beşikçioğlu Adliyeye Sevk Edildi Etimesgut Belediyesi Operasyonunda Flaş Gelişme