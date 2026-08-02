Atina'da Yangına Müdahale Eden Helikopterler Çarpıştı: İşte O Anlar
Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarında çıkan orman yangınına müdahale eden 2 yangın söndürme helikopteri havada çarpıştı. Kaza anı kameralara yansıdı.
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Yunanistan’ın başkenti Atina’nın batısındaki Psatha bölgesinde çıkan orman yangınına müdahale eden iki itfaiye helikopteri çarpıştı.
Yetkililer, kazanın ardından arama ve kurtarma ekiplerinin bölgeye sevk edildiğini açıkladı.
Kaynak: DHA
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