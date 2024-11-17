Hizbullah Sözcüsü Muhammed Afifi'nin İsrail Saldırısında Öldürüldüğü İddia Edildi

İsrail ordusu, Beyrut'un merkezindeki Ras en-Neba bölgesinde bir binaya hava saldırısı düzenledi.

İsrail'in vurduğu binanın Baas Partisi'nin ofislerinin de yer aldığı bir bina olduğu iddia edildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırıda ilk belirlemelere göre 1 kişinin öldüğünü, 3 kişinin yaralandığını açıkladı.

HİZBULLAH SÖZCÜSÜ ÖLDÜ İDDİASI

Baas Partisi Genel Sekreteri Ali Hicazi, Hizbullah'a yakın Al Mayadeen televizyonuna yaptığı açıklamada, Hizbullah Sözcüsü Afifi'nin saldırıda öldüğünü iddia etti.

İsmi açıklanmayan bir Hizbullah yetkilisi, İsrail'in Beyrut'un merkezine düzenlediği saldırıda Sözcü Afifi'nin öldüğünü doğruladı.

Hizbullah'tan ise söz konusu olaya ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

İsrail'in herhangi bir uyarı yayınlamadan hedef aldığı bölgede arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları ise sürüyor.

İsrail ordusu, Beyrut'un şehir merkezindeki Ras en-Neba bölgesini, başkente saldırıların başlamasından ardından ikinci kez hedef aldı.

İsrail ordusu, 10 Ekim'de Beyrut'un merkezindeki Ras en-Neba ve el-Basta bölgelerini hedef alan iki hava saldırısı gerçekleştirmişti.

Kaynak: AA