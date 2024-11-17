Gazze'de Can Kaybı 44 Bine Dayandı
İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırdığı abluka altındaki Gazze'de acı bilanço her gün katlanıyor. Bölgede hayatını kaybedenlerin sayısı 44 bine dayandı.
Filistin Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, İsrail’in saldırılarının 408’inci gününde son 24 saatte 47 sivilin hayatını kaybettiği, 139 sivilin ise yaralandığı ifade edildi.
Açıklamada, 7 Ekim’den bu yana toplam 43 bin 846 sivilin hayatını kaybettiği, 103 bin 740 sivilin ise yaralandığı kaydedildi.
Kaynak: DHA