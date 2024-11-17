Papa'dan Dikkat Çeken 'Gazze' Çıkışı! 'Filistinli Kardeşlerimizi Düşünüyorum'

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un, Katolik aleminin 2025'te kutlayacağı Jübile yılı için yazdığı ve gelecek hafta yayımlanacak "Umut asla hayal kırıklığına uğratmaz. Daha iyi bir dünyaya doğru hac yolcuları" adlı kitabından bazı bölümler İtalyan La Stampa gazetesi tarafından yayımlandı.

Kitabında bir yılı aşkın süredir İsrail saldırısı altındaki Gazze'deki duruma özellikle değinen Papa, "Bazı uzmanlara göre, Gazze'de yaşananlar bir soykırımın özelliklerini taşıyor. Bunun, hukukçular ve uluslararası kuruluşların belirlediği teknik tanıma uyup uymadığı dikkatle araştırılmalıdır" diye yazdı.

'GÖÇ SORUNU YAŞAYAN ÜLKELER YALNIZ BIRAKILMAMALI'

Papa Franciscus kitabında, göç sorunuyla karşı karşıya kalan hiçbir ülkenin yalnız bırakılmaması, hiç kimsenin bu sorunu daha kısıtlayıcı ve baskıcı yasalarla tek başına çözmeyi düşünmemesi gerektiğini belirtirken, buna karşın kayıtsız kalmanın küreselleştiğini belirtti.

Papa, kitabında göç konusu başlığında da yine Gazze'ye değinerek, "Özellikle, kıtlığın vurduğu, gıda ve yardımların topraklarına ulaşmasının güçleştiği bir dönemde Gazze'den ayrılan Filistinli kardeşlerimizi düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA