Hizbullah'ın Yeni Lideri Belli Oldu!

Hizbullah'ın yeni liderinin Naim Kasım olduğu açıklandı. Hizbullah'tan yapılan açıklamada, Hizbullah Şura Konseyi'nin Naim Kasım'ı yeni genel sekreter olarak seçtiği bildirildi.

Naim Kasım daha önce Hizbullah Genel Sekreter Yardımcılığı görevini yürütüyordu.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA