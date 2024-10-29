Hizbullah'ın Yeni Lideri Belli Oldu!

Hizbullah'ın yeni lideri, öldürülen Hasan Nasrallah'ın yardımcısı Naim Kasım oldu. Naim Kasım daha önce Hizbullah Genel Sekreter Yardımcılığı görevindeydi.

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Hizbullah'ın Yeni Lideri Belli Oldu!

Hizbullah'ın yeni liderinin Naim Kasım olduğu açıklandı. Hizbullah'tan yapılan açıklamada, Hizbullah Şura Konseyi'nin Naim Kasım'ı yeni genel sekreter olarak seçtiği bildirildi.

Naim Kasım daha önce Hizbullah Genel Sekreter Yardımcılığı görevini yürütüyordu.

Hizbullah'ın Yeni Lideri Belli Oldu! - Resim : 1

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybetmişti.

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Kaynak: AA

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