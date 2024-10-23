Hizbullah Doğruladı: Nasrallah’ın Halefi Haşim Safiyuddin, İsrail Saldırısında Öldü

İsrail ordusu, Hizbullah'ın Genel Sekreter Yardımcısı ve Hasan Nasrallah'ın halefi olarak görülen Haşim Safiyuddin'in öldürüldüğünü ileri sürmüştü. Hizbullah, bugün yaptığı açıklamada, Hizbullah Yürütme Konseyi Başkanı olan Haşim Safiyuddin'in İsrail'in düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybettiğini doğruladı.

Hizbullah Doğruladı: Nasrallah’ın Halefi Haşim Safiyuddin, İsrail Saldırısında Öldü

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları devam ederken Hizbullah, geçtiğimiz haftalarda düzenlenen İsrail saldırısında Genel Sekreter Yardımcısı ve Hasan Nasrallah'ın halefi olarak görülen Haşim Safiyuddin'in öldürüldüğünü doğruladı.

İsrail ordusu dün yaptığı açıklamada, Safiyuddin'in 4 Ekim'de başkent Beyrut'un güneyinde yer alan Dahiyeh'e düzenlenen hava saldırısında öldürüldüğü aktarmış, aynı saldırıda Hisbullah'ın istihbarat birimi başkanı Hüseyin Ali Hazima'nın da öldürüldüğünü ifade etmişti.

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Hasan Nasrallah'ın, 27 Eylül'de Dahiyeh'de İsrail hava saldırısında öldürülmesinin ardından Haşim Safiyuddin'in adı liderlik için öne çıkıyordu.

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Kaynak: İHA

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