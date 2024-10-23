Sessizliğini Bozdu: Pique'den Shakira'ya Şok Suçlama

Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira ile ünlü futbolcu Gerard Pique’nin 11 yıllık birlikteliklerini 2022 yılında sonlandırmalarının ardından, Pique’den dikkat çeken bir açıklama geldi. Pique ayrılığın ardından iki yıl sonra verdiği röportajda Shakira’ya çarpıcı suçlamalarda bulundu.

Shakira, Pique'nin kendisini aldattığı yönündeki söylentiler üzerine Barcelona’nın eski yıldızından ayrıldığını söylerken, Pique Shakira’yı dürüst olmamakla suçladı.

Ünlü şarkıcı ayrılığın ardından bir şarkı çıkarmış ve Pique’ye Voldemort göndermesi yağmıştı. CNN’e açıklamalarda bulunan Pique, "Sonuçta, gerçek ya da olanlar ve yaşananlar anlatıldığı gibi değil. Ben bu durumu kontrol edemem" ifadelerini kullandı.

'KENDİMİ AYRICALIKLI HİSSEDİYORUM'

25 yaşındaki Clara Chia Marti ile birlikte ve çok mutlu olduğunu belirten eski futbolcu, "Sevdiklerim, ailem ve arkadaşlarım çevremde. Onlar seni gerçekten tanıyor, ne yaptığını biliyor ve bu bana büyük bir huzur veriyor" dedi. Pique sözlerinin devamında, "Çok mutluyum, harika vakit geçiriyorum ve kendimi ayrıcalıklı hissediyorum. Sahip olduğum hayat, 20 yılı aşkın süredir hayatımın kulübünde oynayabilmek, harika çocuklar, inanılmaz bir aile, ömür boyu sürecek arkadaşlar, okuldan hala sahip olduğum arkadaşlar" ifadelerini kullandı.

Shakira, aldatıldığını, kendisi yokken evlerinde bir kavanoz çilek reçeli yendiğini keşfederek ortaya çıkardığını anlatmıştı. Çünkü evde çilek reçeli yiyen tek kişi kendisiydi.