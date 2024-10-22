İsrail Ordusu Duyurdu: Nasrallah'ın Veliahtı Haşim Safiiddin Öldürüldü

İsrail ordusu, Hizbullah'ın Genel Sekreter Yardımcısı ve Hasan Nasrallah'ın halefi olarak görülen Haşim Safiyuddin'in öldürüldüğünü doğruladı.

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İsrail Ordusu Duyurdu: Nasrallah'ın Veliahtı Haşim Safiiddin Öldürüldü

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari yaptığı açıklamada, Safiyuddin'in 4 Ekim'de Beyrut'un güneyindeki Dahiye Mahallesi'ne düzenlenen saldırıda öldüğünü öne sürdü. Hizbullah'tan İsrail ordusunun iddiasına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Hasan Nasrallah, 27 Eylül'de Beyrut'un güneyindeki Dahiye Mahallesi'nde düzenlenen İsrail hava saldırılarında ölmüştü. Hizbullah, Nasrallah'ın yerine geçecek kişiyi henüz belirlemezken Genel Sekreterlik için Safiyuddin'in ismi öne çıkıyor.

İsrail basını, İsrail ordusunun 3 Ekim gecesi Beyrut'un güneyine düzenlediği hava saldırısında Safiyuddin'in hedef alındığını yazmıştı.

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Kaynak: AA-İHA

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