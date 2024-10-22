Lübnan'daki Çatışmalarda Bir İsrail Binbaşısı Öldü

İsrail’in Lübnan’ın güneyindeki çatışmalarda binbaşı rütbesindeki askerinin öldürüldüğünü duyurdu. Kara işgalinden bu yana Lübnan'daki çatışmalarda ölen İsrail askeri sayısı 19'a yükseldi.

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Lübnan'daki Çatışmalarda Bir İsrail Binbaşısı Öldü

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki çatışmalarda 1 askerinin daha öldüğünü duyurdu. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, ölen askerin binbaşı rütbesinde olduğu belirtildi. Karadan işgalin başladığı 30 Eylül'den bu yana Lübnan'daki çatışmalarda ölen İsrail askeri sayısı 19 oldu.

İsrail ordusu, 30 Eylül'de Lübnan'ın güneyinde "Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun" kara saldırılarına başladığını bildirmişti.

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Kaynak: AA

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Netanyahu’nun Evi İHA ile Vurulmuştu: Saldırı Sonrası Hasar Görüntülendi Saldırı Sonrası Hasar Görüntülendi
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