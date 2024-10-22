Netanyahu’nun Evi İHA ile Vurulmuştu: Saldırı Sonrası Hasar Görüntülendi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun evine Hizbullah tarafından İHA saldırısı düzenlenmişti. Saldırı esnasında evinde olmayan Netanyahu’nun düzenlenen İHA saldırısının ardından evde meydana gelen hasar görüntülendi.

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İsrail’in Caesarea kentindeki evine 19 Ekim’de Hizbullah tarafından düzenlenen İHA saldırısının ardından meydana gelen hasar görüntülendi. İsrail basını, İHA’nın evin yatak odasına ait olan cama isabet ettiğini ifade ederek, evin camlarının güçlendirilmiş olduğunu bu nedenle İHA’nın camı geçemediğini belirtti. Görüntülerde, saldırı sonucu cam parçalanın etrafa saçıldığını görüldü.

SALDIRISI SIRASINDA EVDE DEĞİLDİ

İsrail Başbakanlık Ofisi, Netanyahu ve eşinin saldırı sırasında evde olmadığı açıklamıştı. Netanyahu ise saldırıdan saatler sonra yaptığı paylaşımda, "Bugün beni ve eşimi öldürmeye çalışan İran ajanları acı bir hata yaptı" ifadelerini kullanmıştı.

Evine Saldırı Düzenlenen Netanyahu'dan İlk Açıklama!Evine Saldırı Düzenlenen Netanyahu'dan İlk Açıklama!Dünya

Kaynak: İHA

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