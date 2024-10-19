Evine Saldırı Düzenlenen Netanyahu'dan İlk Açıklama!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bu sabah İsrail'in kuzeyindeki konutuna düzenlenen İHA saldırısıyla ilgili açıklama yaptı. Netanyahu, yayınladığı görüntülü mesajında, İsrail askerleri tarafından iki gün önce öldürülen Hamas'ın lideri Yahya Sinvar'ın kaybıyla övünerek, "İran'ın bölgedeki diğer vekilleriyle savaşmaya devam edeceklerini ve bu savaşı kazanacaklarını" savundu.

Başbakan, görüntüyü kaydeden kişinin "Herhangi bir şey sizi caydırabilir mi?" sorusunu ise "Hayır, hiçbir şey bizi caydıramaz. Zafere kadar devam edeceğiz" diye yanıtladı.

NE OLMUŞTU?

Lübnan'dan fırlatılan insansız hava aracı (İHA) İsrail'in kuzeyinde Kayserya kentinde Başbakan Binyamin Netanyahu'nun konutunun da bulunduğu bölgeye isabet etmişti. İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada da Başbakan Netanyahu'nun Kayserya'daki evine doğru bir İHA fırlatıldığı belirtilmişti.

Olay sırasında Netanyahu ve eşinin evde olmadığı ve yaralanan olmadığı iddia edilen açıklamada, konuya ilişkin detaylı bilgi verilmemişti.

Sosyal medyada Netanyahu'nun konutu olduğu ifade edilen bir evde kurşun geçirmez camda oluşan hasar paylaşılmıştı. Sosyal medya kullanıcıları, İHA'nın isabet ettiği evle Netanyahu'nun açık kaynaklarda paylaşılan hanesinin görüntüsünün uyumuna dikkat çekmişti.

Kaynak: AA