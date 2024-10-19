İsrail O Görüntüyü Paylaştı! İşte Hamas Lideri Yahya Sinvar'ın Öldürüldüğü Anlar

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, "Çarşamba (16 Ekim) günü Refah'ın Tel al-Sultan bölgesinde görev yapan 828. Tugay'dan birlikler, bölgede birkaç şüpheli tespit etti. Askerler, ateş açan, el bombası atan ve iki binaya dağılan şüphelilere ateşle karşılık verdi. Askerler tank ateşiyle binalara ateş açarak onları etkisiz hale getirdi. Ertesi sabah askerler tarafından yapılan taramalarda Hamas Lideri Yahya Sinvar'ın cansız bedeni teşhis edildi" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamayla birlikte Hamas Lideri Yahya Sinvar’ın bulunduğu binanın tankla vurulduğu anların görüntüleri de paylaşıldı. Tank ateşiyle birlikte binadan yoğun duman yükseldiği görüldü.

YAHYA SİNVAR NASIL ÖLDÜRÜLDÜ?

İsrail ordusu, 17 Ekim 2024 tarihinde Refah kentindeki bir binaya, Hamas üyelerinin bulunmasından şüphelenilmesi üzerine top atışı yaptı.

Saldırı sonrası meydana gelen enkazda 3 Hamas üyesinin cesedine ulaşılırken, cansız bedenlerden birinin Hamas lideri Yahya Sinvar'a ait olduğundan şüphe edildi. İsrail tarafından yapılan DNA ve parmak izi testleri sonucu, cansız bedenin Yahya Sinvar'a ait olduğu belirlendi.

Yapılan açıklamada, yanındaki 2 Hamas üyesi ile beraber hayatını kaybeden Yahya Sinvar'ın üzerinde AK-47 model kalaşnikof silah ve hücum yeleği bulunduğu ifade edildi.

YAHYA SİNVAR KİMDİR?

İsrail’e bağlı askeri kaynaklar, Hamas’ın 31 Temmuz’da (2024) öldürülen lideri İsmail Haniye’nin yerine seçilen Yahya Sinvar’ın dün öldürüldüğünü açıkladı. Sinvar, Haniye’nin öldürülmesinin ardından Hamas’ın başına geçmişti.

Hamas’ın kurucusu Şeyh Ahmed Yasin’le genç yaşlarında tanışan Sinvar, 1962 yılında Han Yunus Mülteci kampında mülteci bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Orta öğrenimini mülteciler için kurulan bir okulda gören Sinvar, Gazze İslam Üniversitesinde Arap dili alanında eğitim aldı.

Sinvar, 19 yaşındayken, İsrail'de faaliyetleri nedeniyle gözaltına alındı. Kısa sürede Hamas’ın kurucusu Şeyh Ahmed Yasin’in güvenini kazandı. Hamas’ın iç Güvenlik örgütü El Mecid’i henüz 25 yaşındayken kurdu. O dönem ismi pek çok cinayetle anıldığı iddia edildi. 1988 yılında İsrail tarafından tutuklandı ve 23 yılını İsrail hapishanelerinde geçirdi. İbraniceyi cezaevi yıllarında öğrendi.

Serbest kaldıktan sonra, 2013 yılında Hamas’ın siyasi bürosuna seçildi ve 2017 yılında büronun başına geçti. Hamas’ın 7 Ekim saldırılarının arkasında olduğu düşünülen Yahya Sinvar, İsrail tarafından öldürülen Haniye’nin yerine göreve gelmişti.

Kaynak: İHA