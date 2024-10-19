İsrail, Gazze'nin Kuzeyinde Bir Çocuğu İHA İle Hedef Alıp Katletti

İsrail güçleri Gazze'nin kuzeyinde bir çocuğu İHA ile hedef alarak katletti.

İsrail, Gazze'nin Kuzeyinde Bir Çocuğu İHA İle Hedef Alıp Katletti

İsrail ordusuna ait İHA, Gazze'nin kuzeyinde sokakta yürüyen bir çocuğu gerçek mermilerle hedef aldı.

Bir vatandaşın evinden çektiği ve sosyal medyada yayımlanan görüntülerde, vatandaşların çocuğa yardım etmek için toplandıkları sırada İHA'dan ikinci bir saldırı daha yapılması yer alıyor. Saldırıda çocuk hayatını kaybederken, yardıma gelenlerden de yaralananlar oluyor.

İsrail ordusu, 14 gündür Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı ile Beyt Lahiya ve Beyt Hanun'a yoğun kara ve hava saldırısı düzenliyor.

Bölgeyi kuşatan İsrail askerleri, hareket eden her şeyi hedef alarak bölgeye giriş çıkışları da engelliyor.

İsrail'in 377 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de 42 bin 500 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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