Netanyahu'dan 'Yahya Sinvar' Açıklaması: 'Bugün Hesabı Kapattık Ama...'

İsrailli yetkililerin Hamas lideri Yahya Sinvar'ın hayatını kaybettiğini açıklamasının ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netahyahu sosyal medya hesabından görüntülü mesaj yayımladı.

Netanyahu, Sinvar'ın ölümünün Orta Doğu'da barış şansı sunduğunu savunurken "Gazze'deki savaşın sona ermediğini, İsrail'in rehinelerin iade edilene kadar saldırılara devam edeceğini" bildirdi.

'GÖREVİMİZ HENÜZ BİTMEDİ'

Netanyahu, "Sinvar'ın öldürülmesiyle şer güçlerine bir darbe indirdik ama henüz görevimiz tamamlanmadı" dedi.

'SAVAŞTA ÖNEMLİ BİR AN'

Hamas'ın elinde tuttuğu rehinelerin ailesine seslenen Netanyahu, "Bu savaşta önemli bir an. Sevdikleriniz, sevdiklerimiz evlerine dönene kadar tüm gücümüzle devam edeceğiz" diye konuştu.