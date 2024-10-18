Hamas'tan İlk Açıklama! Yahya Sinvar Öldü mü?

Hamas üst düzey yetkilisi Bassem Naim, Hamas lideri Yahya Sinvar'ın öldürüldüğünü doğruladı. Naim, Sinvar'ın ölümü için "acı verici" derken, Hamas'ın "en sonunda kazanacağını" vurguladı.

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Hamas'tan İlk Açıklama! Yahya Sinvar Öldü mü?

Bir yıldır Gazze Şeridi'ne aralıksız saldıran İsrail, son dönemde Hamas ve Hizbullah'ın üst düzey isimlerini hedef almasıyla dikkat çekiyor. İsrail, dün yaptığı açıklamada Hamas Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar'ı öldürdüğünü bildirdi.

Hamas'tan İlk Açıklama! Yahya Sinvar Öldü mü? - Resim : 1

Olayın ardından bir süre sessizliğini koruyan Hamas'tan ilk açıklama geldi. Örgütün yurt dışındaki liderlerinden Besim Naim, CNN'e yaptığı açıklamada öldürülen Hamas liderlerine atıfta bulundu ve Yahya Sinvar'ın ölümü için "acı verici ve üzücü" dedi.

Hamas'tan İlk Açıklama! Yahya Sinvar Öldü mü? - Resim : 2
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'DAHA ÖNCE DE LİDERLERİMİZ ÖLDÜRÜLDÜ'

Besim Naim, "Liderlerin öldürülmesi Filistin halkının mücadelesinin sonu anlamına gelmez. Daha önce de liderlerimiz öldürüldü ama Hamas her seferinde daha çok güçlendi ve popülerleşti. Bu liderler, özgür bir Filistin için süren yolculuğa devam etmek üzere gelecek nesiller için ilham oldu" diye konuştu.

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Kaynak: CNN

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