Hamas'tan İlk Açıklama! Yahya Sinvar Öldü mü?

Bir yıldır Gazze Şeridi'ne aralıksız saldıran İsrail, son dönemde Hamas ve Hizbullah'ın üst düzey isimlerini hedef almasıyla dikkat çekiyor. İsrail, dün yaptığı açıklamada Hamas Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar'ı öldürdüğünü bildirdi.

Olayın ardından bir süre sessizliğini koruyan Hamas'tan ilk açıklama geldi. Örgütün yurt dışındaki liderlerinden Besim Naim, CNN'e yaptığı açıklamada öldürülen Hamas liderlerine atıfta bulundu ve Yahya Sinvar'ın ölümü için "acı verici ve üzücü" dedi.

Caption

'DAHA ÖNCE DE LİDERLERİMİZ ÖLDÜRÜLDÜ'

Besim Naim, "Liderlerin öldürülmesi Filistin halkının mücadelesinin sonu anlamına gelmez. Daha önce de liderlerimiz öldürüldü ama Hamas her seferinde daha çok güçlendi ve popülerleşti. Bu liderler, özgür bir Filistin için süren yolculuğa devam etmek üzere gelecek nesiller için ilham oldu" diye konuştu.

Kaynak: CNN