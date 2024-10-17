İsrail, Hamas Lideri Sinvar'ın Öldüğünü Resmen Duyurdu

İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, Gazze’ye saldırıda Hamas lideri Yahya Sinvar’ın öldüğünü açıkladı. Hamas ise henüz konuyla ilgili paylaşımda bulunmadı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, Katz'ın, dünya genelindeki görüştüğü mevkidaşlarına İsrail ordusunun saldırısında Sinvar'ın Gazze'de hayatını kaybetmesine ilişkin bir mesaj gönderdiğini duyurdu. Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği saldırıdan Sinvar'ı sorumlu tutan Katz, Sinvar'ın ölümünün "İsrail'in askeri başarısı ve İran'a karşı zafer olduğunu" ileri sürdü.

Katz, Sinvar'ın ölümünün "Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin serbest kalması, Gazze'de Hamas ve İran'ın kontrolü olmayacağı yeni bir gerçeklik oluşturmak için fırsat olduğunu" iddia etti.

İsrail ordusu da yaptığı yazılı açıklamayla Sinvar’ın yaşamını yitirdiğini bildirdi. Açıklamada, Sinvar'ın Gazze’nin güneyindeki saldırıda hayatını kaybettiği ifade edildi.

Öte yandan Hamas ise Sinvar'ın hayatını kaybettiğine ilişkin iddialara dair henüz herhangi bir resmi açıklama yapmadı.

HAKAN FİDAN'DAN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Hamas doğrulamadan öldüğünü kabul etmemiz mümkün değil ama Hamas'tan doğrulama da gelmedi" dedi.