Hamas Lideri Sinvar'ın Ölüm Haberinin Ardından FKÖ Acil Toplandı
İsrail Hamas lideri Yahya Sinwar’ın ölümünü doğruladı. Sinvar'ın ölüm haberinin ardından Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın, Filistin Kurtuluş Örgütü’nün (FKÖ) Yürütme Konseyi ile acil toplantı yaptı.
Hamas lideri Yahya Sinwar’ın öldürüldüğünün İsrail tarafından doğrulanmasının ardından Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ile bir araya geldi. Suudi basınında yer alan haberlerde, Abbas’ın, FKÖ’nün Yürütme Konseyi ile acil toplantı yaptığını aktardı.
Kaynak: İHA
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