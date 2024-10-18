BM Uyardı: Batı Şeria'da İsrailli Şiddeti Büyüyor

Birleşmiş Milletler (BM) Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da süren zeytin hasat döneminde İsraillilerin artan şiddetinin bölge halkının güvenliğini ve geçim kaynaklarını tehdit ettiği uyarısında bulunan Haq, şunları kaydetti:

"Ayın başından bu yana İsrailli yerleşimciler tarafından gerçekleştirilen 32 saldırı belgelendi. Bu saldırılarda zeytin hasadı yapan 39 Filistinli yaralandı ve yaklaşık 600 ağaç ve fidan tahrip edildi, kesildi veya çalındı."

Haq, Gazze'nin kuzeyinde ise su üretim ve atık toplama merkezlerinin kullanılamaz hale geldiğini belirtti.

Cibaliya ve Beyt Lahya'da belediye kuyularından su üretiminin sıfırlandığını bildiren Haq, insani yardım örgütlerinin günde sadece 638 metreküp su dağıtımı yapabildiklerini kaydetti.

Haq, 7 Ekim 2023 öncesinde tüm Gazze'ye su dağıtımının günlük 380 bin metreküp olduğunu bildirdi.

İsrail verilerine göre, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 720 binden fazla Filistin topraklarını gasbeden İsraillinin yaşadığı tahmin ediliyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 160'ı çocuk 744 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA