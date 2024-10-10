Cumhurbaşkanı'ndan 'İsrail'e Siyasi Baskı' Çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, , Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile düzenlediği ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Erdoğan burada yaptığı açıklamalarda bir kez daha İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun küresel düzeni tehdit ettiğini söyledi. Erdoğan, bu ülke üzerinde siyasi baskı kurulması çağrısı yaptı.

Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Tarihi bağlar ve kültürel yakınlıktan güç aldığımız Arnavutlukl'a ilişkiler bir asrın ötesine uzanıyor. Tarım, yükseköğretim, halkla ilişkiler alanlarında az önce imzaladığımız üç anlaşma ile ilişkilerimizi ilerletme konusundaki irademizi teyit ettik. Ticaret hacmimizi 2 milyar düzeyine çıkarmak için çabalarımızı sürdürüyoruz.



Değerli dostum Rama ile terör örgütleri ile ortak mücadele konusunu ele aldık. Mücadelemize etkin bir şekilde devam edeceğiz. Küresel ve bölgesel konularda da fikir alışverişinde bulunduk. İşgal edilmiş Filistin topraklarındaki ve Lübnan'daki İsrail mezalimi, görüşmemizin öncelikli maddesi arasında yer aldı.



Netanyahu hükümeti artık küresel düzeni tehdit ediyor. Gazze'de bir yıldır devam eden soykırım tüm insanlığın ortak utancıdır. İsrail üstünde gerekli baskı oluşturulmalı.



Askeri, siyasi, ekonomik ticari ve bunların yanında turizme yönelik attığımız adımlarla istişarelerimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum.

ARNAVUTLUK'LA 4 ANLAŞMA İMZALANDI

Türkiye ile Arnavutluk arasında işbirliği, iletişim, eğitim ve tarım alanında 4 anlaşmaya imza atıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama huzurunda, ortak basın toplantısı öncesinde iki ülke arasında anlaşmalar imzalandı.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Kurulmasıyla Tesis Edilen Stratejik Ortaklığın Derinleştirilmesi Konusunda Ortak Bildiri'ye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Arnavutluk Başbakanı Rama imza attı.

Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı ile Arnavutluk Cumhuriyeti Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanlığı Arasında Devlet Destekli Tarım Sigortaları Alanında İşbirliği Konusunda Niyet Beyanı'nı da Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Arnavutluk Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanı Anila Denaj imzaladı.

Türkiye ile Arnavutluk Arasında Halkla İlişkiler ve İletişim Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı'nı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun ve Arnavutluk Cumhuriyeti Medya ve Enformasyon Ajansı Genel Müdürü Alteo Hysi imza altına aldı.

Arnavutluk Cumhuriyeti Eğitim ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Arasında İstanbul Teknik Üniversitesi'nin Arnavutluk'ta Akademik Şube ve Programlar Açmasına İlişkin Protokol ise Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ve Arnavutluk Cumhuriyeti Eğitim ve Spor Bakanı Ogerta Manastirliu tarafından imzalandı.