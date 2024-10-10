Erdoğan, Arnavutluk Başkanı ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balkan turunun ilk durağı çerçevesinde geldiği Arnavutluk’ta temaslarını sürdürüyor. Erdoğan başkent Tiran’da Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bajram Begaj ile görüşmesinin ardından Arnavutluk Başbakanı Edi Ramaile bir araya geldi. İkili görüşmenin ardından heyetlerarası görüşmeye başkanlık eden Erdoğan ve Rama, iki ülke ilişkilerinin yanı sıra Gazze Şeridi ve Orta Doğu’da yaşananları masaya yatırdı.



Erdoğan, Namazgah Camii Açılışı’na katılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tiran temasları çerçevesinde Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi İkinci Toplantısı’na da katılacak. Anlaşmaların imza törenine geçecek olan Erdoğan, ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Son olarak da 2015 yılında temeli atılan Namazgah Camii Açılışı’na katılacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk temaslarını tamamlayarak Sırbistan’a geçecek.

Kaynak: AA