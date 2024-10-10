CHP Kampa Girecek! Gündem Seçim

CHP’nin 81 il başkanının katılımıyla bu hafta sonu Muğla’nın Bodrum ilçesinde kampa gireceği bildirildi. 11-13 Ekim tarihlerinde Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenecek istişare kampına, genel başkan yardımcıları, milletvekilleri ve 81 il başkanının katılacağı kaydedildi.

KAMPTA NELER ELE ALINACAK?

Kamta, seçime dönük parti teşkilatından beklenen çalışmalar ele alınacağı, ayrıca genel başkan yardımcılarının, kendi görev alanlarına ilişkin sunumlar yapacağı bildirildi.

İl başkanlarının da kentlerdeki faaliyetlerine ilişkin söz alacağı kampta, CHP'li belediyeler ile parti örgütlerinin çalışmalarını eş güdümle yürütmesine ilişkin görüş ve öneriler paylaşılacak; partinin 4-9 Eylül'de düzenlediği "İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı"nda startını verdiği yeni parti programının hazırlıklarına ilişkin teşkilattan beklenen katkılar ele alınacak.

Bu kapsamda, genel merkezden il başkanlarına gönderilen yazıyla 1 yıl içerisinde tamamlanması planlanan parti programı çalışmalarına yönelik danışma kurulları oluşturulacak. Kurullar, daha önce tüzük hazırlıklarında olduğu gibi parti programı konusunda da teşkilatların görüş ve önerilerinin alınması için çalışacak. Danışma kurullarının çalışma çıktıları, gelecek aylarda rapor haline getirilerek parti yönetimine sunulacak.

Öte yandan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kampın son gününde il başkanlarına hitap edecek. Özel, burada, parti programı, erken seçim, yerel yönetimler ve teşkilatların çalışmaları konularında mesajlar verecek.

Böylece, CHP'nin düzenleyeceği kampla birlikte, gündeme gelecek konularda 81 il teşkilatının izleyeceği yol haritası şekillenecek.