Lübnan İHA'ları İsrail'i Vurdu: Netanyahu'nun Evi Hedef Alındı!

Lübnan İHA'ları İsrail Başbakanı Netanyahu'nun özel konutunu hedef aldı. Netanya'nun Sözcüsü, başbakanın evine gerçekleşen saldırıyı resmen doğruladı.

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Lübnan İHA'ları İsrail'i Vurdu: Netanyahu'nun Evi Hedef Alındı!

Lübnan'dan fırlatılan bir insansız hava aracı (İHA), İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun özel konutunun da bulunduğu Kayserya kentindeki bir binayı vurdu.

İHA saldırısı esnasında herhangi bir siren duyulmadığı aktarıldı. İsrail hükümeti, İsrailli basın organlarına haberle ilgili yayın yasağı getirdi.

Lübnan İHA'ları İsrail'i Vurdu: Netanyahu'nun Evi Hedef Alındı! - Resim : 1

CAN KAYBI YOK

Netanyahu'nun hükümet ofisi, başbakanın Kayserya kentinde bulunan evine doğru bir insansız hava aracı fırlatıldığını resmen doğruladı. Yapılan açıklamada, Netanyahu'nun saldırı sırasında olay yerinde olmadığı ve herhangi bir can kaybı yaşanmadığı belirtildi.

Lübnan İHA'ları İsrail'i Vurdu: Netanyahu'nun Evi Hedef Alındı! - Resim : 2

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Kaynak: Gerçek Gündem

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