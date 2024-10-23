Öldü Sanılan Bebek Tabutta Hareketlendi: Bir Günde 2 Şok Yaşadılar

Durumu fark eden yakınları, hızla sağlık ekiplerini çağırdı. Olay yerine gelen ekipler, bebeğin yaşadığını tespit ederek hemen hastaneye sevk etti. Ancak tüm müdahalelere rağmen, bebek ikinci kez hayatını kaybetti.

TABUTUN İÇİNDE HAREKETLENMEYE BAŞLADI

19 Ekim’de Faustino Riscarolli Hastanesi’ne kaldırılan ve kalp atışı olmadığı belirtilen bebek Kiara’nın ölüm haberi ailesine verilmişti. Aile, acı haberin ardından cenaze hazırlıklarına başlamış ve bebeğin naaşı tabuta konulmuştu. Ancak cenaze sırasında, bir kişinin bebeğin elini tutmaya çalıştığı an bebeğin el hareket etti. Büyük bir şaşkınlık yaşayan aile, hızla sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, bebeğin nabzının attığını ve nefes aldığını tespit etti.

HASTANEYE KALDIRILDI ANCAK KURTARILAMADI

Küçük Kiara, umutla tekrar hastaneye kaldırıldı ve yoğun bakım ünitesine alındı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen bebeğin kalbi yeniden durdu. Aile, 24 saat içerisinde ikinci kez ölüm acısını yaşadı. Baba Cristiano Santos, yerel medyaya yaptığı açıklamada, "İlk kaybımızda zaten yıkılmıştık. Yeniden umutlanmıştık ama bu sefer acımız katlandı," ifadelerini kullandı.

SORUŞTURMA BAŞLATIDI

Olayın ardından, bebeğin ilk ölüm raporunu veren hastane hakkında polis soruşturması başlatıldı. Hastanenin bebeğin ölümünü yanlış değerlendirmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Ailenin yaşadığı bu korkunç olay, Brezilya’da büyük yankı uyandırdı ve sağlık sistemi hakkında ciddi soru işaretleri yarattı.

Kaynak: Haber Merkezi