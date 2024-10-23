Pegasus, İran Seferlerini Durdurdu

Pegasus, İran'a yapılacak seferleri 1 Kasım'a kadar durdurdu. Kararın gerekçesi ise İsrail'in İran'a yönelik saldırı ihtimali.

Pegasus, İran Seferlerini Durdurdu

İsrail'in İran’a yönelik saldırısı ihtimali nedeniyle Pegasus Havayolları, İran’a yapacağı seferleri 1 Kasım’a kadar durdurdu.

İran’a yapılması planlanan hava saldırı ihtimali nedeniyle Pegasus Havayolları, İran’a düzenlediği seferlerle ilgili önemli bir karar aldı. Güvenlik sebebiyle daha önce de Lübnan seferlerini durduran havayolu şirketi şimdi de İran seferlerini iptal etti. Havayolu şirketi 1 Kasım’a kadar İran uçuşlarını gerçekleştirmeyecek.

Pegasus, Üç Ülkeye Uçuşlarını İptal EttiPegasus, Üç Ülkeye Uçuşlarını İptal EttiDünya

Kaynak: DHA

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