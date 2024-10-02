Pegasus, Üç Ülkeye Uçuşlarını İptal Etti

İran'ın İsrail'e gerçekleştirdiği hava saldırıları nedeniyle Pegasus Havayolları bugün yapılması planlanan İran, Irak ve Ürdün'e uçuşlarını iptal etti

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Pegasus, Üç Ülkeye Uçuşlarını İptal Etti

İran'ın İsrail'e yönelik gerçekleştirdiği hava saldırıları nedeniyle Pegasus Havayolları bazı seferlerini iptal etti. Havayolu şirketi, uçuş güvenliği sebebiyle bugün yapılması planlanan İran, Irak ve Ürdün'e uçuşlarını iptal etme kararı aldı.

Pegasus Havayolları daha önce İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları nedeniyle 8 Ekim'e kadar Beyrut uçuşlarını durdurmuştu.

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Kaynak: DHA

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