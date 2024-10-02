İran'ın Füzeleri Demir Kubbe'yi Nasıl Deldi?

İsrail ordusunun Hizbullah'a yönelik Lübnan'a kara harekatı devam ederken, misilleme İran'dan geldi. İran, İsrail'e çok sayıda füze attı.

Saldırının Hamas lideri Haniye, Hizbullah lideri Nasrallah ve İranlı general Nilfuraşan'ın öldürüldüğü İsrail saldırılarına karşılık gerçekleştirildiği belirtildi. İsrail'in bu saldırıya askeri cevap vermesi halinde "yıkıcı karşılık" göreceği uyarısında bulunuldu.

İRAN'DAN BİR İLK

İran, İsrail'e yönelik saldırısında bir ilk gerçekleşti. İran ilk kez hipersonik füzeyle saldırdı. Saldırı dünya genelinde büyük yankı uyandırırken, herkesin aklına bir soru takıldı.

İRAN DEMİR KUBBE'Yİ NASIL DELDİ?

İran'ın İsrail'in hava savunma sistemi olan Demir Kubbe'yi nasıl deldiği merak konusu oldu. İran'ın Demir Kubbe'yi geçmek için bir taktik kullandığı ve taktiğin nasıl işlediği ortaya çıktı.

OYALAMA TAKTİĞİ

İran saldırıda ilk olarak normal, hızlı olmayan füzeler gönderdi. Böylece Demir Kubbe'yi bu füzeleri imha etmesi için oyalayan İran, İsrail'e hipersonik füzelerle saldırdı.

Menzili 300 kilometre ile 2 bin kilometre arasında değişen bu hipersonik füzeler saatte 15 bin kilometre hıza kadar ulaşabiliyor. Demir Kubbe diğer füzeleri imha etmek için uğraşırken hipersonik füzeler İsrail hava sahasını deldi.

İRAN HANGİ HİPERSONİK FÜZEYİ KULLANDI?

İran devlet televizyonunun haberine göre, İsrail'e düzenlenen füze saldırısında sahip oldukları yüksek hız sayesinde hava savunma kalkanlarını aşabilen hipersonik sınıfı Fettah-1 füzeleri kullanıldı.

Haberde, "Devrim Muhafızları Ordusu, ilk kez Fettah hipersonik füzelerle, radar ve Arrow 2 ve 3 füzelerini yönlendiren füze savunma kalkanını yok etti." ifadelerine yer verildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Fettah füzeleriyle düzenledikleri saldırılarının İsrail'de yüzde 90 başarıya ulaştığını bildirdi.