Sörfçü, Kılıç Balığı Saldırısında Öldü

36 yaşındaki İtalyan vatandaşı Giulia Manfrini'nin, Endonezya'da yer alan Sumatra Adası'nın batı kıyısındaki bir adada sörf yaparken bir kılıç balığının saldırısına uğradı.

Mentawai Adaları Afet Yönetim Ajansı Başkan Vekili Lahmudin Siregar, Manfrini'nin hayatını kaybettiğini açıkladı. Manfrini'nin, denizde yabancı uyruklu iki kişiye el sallayarak yardım istediği belirtildi. Kişilerin, Manfrini'ye yardıma koştuktan sonra bir hastaneye götürmeden önce ilk yardımda bulundukları aktarıldı.

Sağlık ekibi tarafından yapılan tıbbi muayenede Manfrini'nin göğsünün üst kısmında yaklaşık 5 santimetre derinliğinde bir yara olduğu tespit edildiği, burnundan köpük çıktığı ve bunun da boğulmaya bağlı oksijen eksikliğine işaret ettiği bildirildi.

Kaynak: DHA