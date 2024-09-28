Irak'ta Hizbullah Lideri Nasrallah İçin 3 Günlük Yas

Irak, İsrail tarafından öldürülen Lübnan Hizbullah'ının Genel Sekreteri Hasan Nasrallah için 3 günlük yas ilan etti.

Irak'ta Hizbullah Lideri Nasrallah İçin 3 Günlük Yas

Irak Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani'nin Nasrallah'ın öldürülmesinden dolayı ülkede 3 gün yas ilan ettiği belirtildi.

Irak Ulusal Şii Akımı lideri Mukteda es-Sadr da X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Nasrallah'ı anarak, 3 günlük yas ilan ettiğini duyurdu.

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Kaynak: AA

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