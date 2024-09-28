İsrail'den Beyrut Havalimanı'na Siber Saldırı! Uçaklar Tehlikede

İsrail'in Lübnan'daki tek havalimanı olan Uluslararası Refik Hariri Havalimanı kule frekanslarını hackledi. Diğer yandan İsrail'in İran'a ait sivil uçağı vurmakla tehdit ettiği de açıklandı.

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İsrail'den Beyrut Havalimanı'na Siber Saldırı! Uçaklar Tehlikede

İsrail'in Lübnan'a ağır bombardımanı devam ederken, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın öldürülmesiyle bölgede tansiyon daha da yükseldi. Lübnan Ulaştırma Bakanlığından üst düzey bir yetkili, İsrail ordusunun, ülkedeki tek havalimanı olan Uluslararası Refik Hariri Havalimanı'ndan Hizbullah'a silah tedarikinin sağlandığı yönündeki iddialarını yalanladı.

Lübnan ordusunun, askeri uçakların Uluslararası Refik Hariri Havalimanı'nı kullanabilmesine onay veren tek makam olduğunun altını çizen Lübnanlı yetkili, İsrail ordusunun havalimanının kule frekanslarını hacklediği ve İran'a ait sivil uçağı iniş yapması halinde vurmakla tehdit ettiğini kaydetti.

Yetkili, bunun üzerine İran yolcu uçağına Lübnan hava sahasına girmeden geri dönmesi talimatı verdiklerini belirtti.

LÜBNAN'DA CAN KAYBI 7873

Hizbullah'la 8 Ekim'den beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan makamlarına göre, şiddetlenen hava saldırılarında 783 kişi ölürken, bombardıman nedeniyle ülke içerisinde 150 bine yakın kişi yerinden oldu.

Hizbullah ise İsrail ordusu tarafından ülkenin güney ve doğu bölgelerine yönelik devam eden yoğun bombardımana karşı füzeli saldırılarla karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunluklu ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar açıklanmadı.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye göç edenlerin de olduğu belirtiliyor.

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Kaynak: AA

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