Kanalizasyon Bomba Gibi Patladı, Üzerlerine Dışkı Yağdı

Çin'de kanalizasyonun patlamasıyla adeta dışkı bulutu ortaya çıktı. Patlamanın etkisiyle arabalar ve yayalar zor anlar yaşadı.

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Kanalizasyon Bomba Gibi Patladı, Üzerlerine Dışkı Yağdı

Çin’in güney eyaleti Guangxi’deki Nanning kentinde kanalizasyon vorularının patlaması sonucu ilginç görüntüler ortaya çıktı. Boruların patlamasıyla insanların üzerine adeta gökten ‘dışkı’ yağdı.

Patlamanın etkisiyle 10 metre havaya fırlayan ve otoyoldaki araba ve yayalara sıçrayan atık bulutu oluştu.

Kentten gelen görüntülerde borudan fışkıran kahverengi dışkının araçların ve motorcuların camlarına sıçradığı görüldü. Olayın ardından açıklamalarda bulunan kişi, “Her yerim pislik içinde, arabam sarı lekelerle kaplı. Mahvoldu" diye konuştu.

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