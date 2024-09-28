Hamas'tan İlk 'Nasrallah' Açıklaması

Hizbullah, Hasan Nasrallah'ın İsrail'in saldırısında öldürüldüğünü doğruladı. Nasrallah'ın öldürülmesi sonrası Hamas'tan ilk açıklama geldi. Hamas, "Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın öldürülmesi, direnişi daha da güçlendirecek" dedi.

NE OLMUŞTU?

İsrail ordusu, bugün yaptığı açıklamada, Beyrut'un güneyindeki Dahiye'ye gerçekleştirdiği hava saldırısında Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ı öldürdüklerini iddia etmişti.

Ordu sözcülüğünden yapılan açıklamada, "Beyrut'un güneyindeki Hizbullah'ın kalesi niteliğindeki Dahiye bölgesine cuma akşamında düzenlenen saldırıda Hizbullah'ın kurucu liderlerinden ve mevcut Genel Sekreteri Nasrallah'ın yanı sıra grubun Güney Komutanı Ali Keraki ve diğer liderlik kadrosunu öldürdük" ifadelerine yer verilmişti.

Hizbullah, Nasrallah'ın İsrail'in saldısında hayatını kaybettiğini doğrulamıştı. Hizbullah'tan yapılan açıklamada, bundan sonra da 'Gazze ve Filistin'e destek ve Lübnan ile kararlı ve onurlu halkının savunulması için düşmana karşı cihadını sürdüreceği' ifade edilmişti.

Kaynak: İHA