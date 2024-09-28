Pegasus, Beyrut Uçuşlarını 8 Ekim’e Kadar İptal Etti
İsrail’in Lübnan’a dönük hava saldırılarını arttırarak sürdürmesinin ardından Pegasus Havayolları Lübnan’ın başkenti Beyrut’a olan seferlerini 8 Ekim’e kadar iptal etti.
İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını arttırması nedeniyle uçuş güvenliğinde aksaklıklar yaşanıyor. Hava saldırılarının artmasından dolayı bazı havayolu şirketleri Beyrut uçuşlarını askıya almak zorunda kaldı.
Uçuş güvenliğinde yaşanan aksaklıklar nedeniyle Pegasus Havayolları 8 Ekim'e kadar bu ülkeye yapacağı seferleri iptal ettiğini duyurdu.
Kaynak: DHA
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