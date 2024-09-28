Kocaeli'de Yangın Paniği!

Kocaeli'de çatı tadilatında yangın çıktı. Alevler yan binanın çatısına da sıçrarken, itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü.

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Kocaeli'de Yangın Paniği!

Kocaeli'nin Körfez ilçesi Güney Mahallesi Güvercin Sokakta bir binanın çatısını tamir eden ustalar, yanlışlıkla bitişikteki binanın çatısını yaktı. Tamirat sırasında kullanılan membran bir anda tutuşunca, ustalar su dökerek yangını söndürmeye çalıştı, ancak alevler hızla büyüyerek bitişik binaya sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, uzun süren müdahaleler sonucu yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında herhangi bir yaralanma veya dumandan etkilenme durumu yaşanmadı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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