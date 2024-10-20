İsrail Hizbullah'ın İstihbarat Karargahını Vurdu! 'Bir Lideri Daha Öldürdük'

Bir yıldır Gazze Şeridi'nde aralıksız katliamlar düzenleyen İsrail ordusu, son bir aydır Lübnan'a saldırılarını da şiddetlendirdi. Hizbullah'ın üst düzey birçok ismini birkaç haftada öldüren İsrail'in X hesabından yapılan son açıklamada, sabah saatlerinde savaş uçaklarının, başkent Beyrut'ta Hizbullah'ın istihbarat karargahını ve yer altı silah üretim atölyesinin bombaladığı öne sürüldü.

'ÖNEMLİ LİDERİ ÖLDÜRDÜK'

Açıklamada savaş uçaklarının Lübnan'ın güneyindeki Tibnin bölgesine düzenlediği saldırıda da Hizbullah'ın güney cephesinde "önemli bir lider" olduğu öne sürülen Hac Abbas Selame ile Rida Abbas Avade ve Ahmed Ali Hüseyin'in öldürüldüğü savunuldu.

Hizbullah'tan ise İsrail'in söz konusu iddialarına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA