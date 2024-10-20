İsrail'in Lübnan'da Yaralanan Askeri Öldü

İsrail güçleri, Lübnan'ın güneyindeki çatışmalarda 11 gün önce ağır yaralanan bir askerlerinin öldüğünü açıkladı.

İsrail'in Lübnan'da Yaralanan Askeri Öldü

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki çatışmalarda 9 Ekim'de ağır yaralanan Çavuş Yishai (Nathanel) Greenbaum'un hayatını kaybettiği belirtildi.

Böylelikle İsrail ordusunun, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze, Batı Şeria ve ülkenin kuzeyinde Hizbullah'la girdiği çatışmalarda ölen asker sayısı 748'e yükseldi, yaralı sayısı da 4 bin 969 oldu.

Kaynak: AA

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