İsrail'in Lübnan'da Yaralanan Askeri Öldü

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki çatışmalarda 9 Ekim'de ağır yaralanan Çavuş Yishai (Nathanel) Greenbaum'un hayatını kaybettiği belirtildi.

Böylelikle İsrail ordusunun, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze, Batı Şeria ve ülkenin kuzeyinde Hizbullah'la girdiği çatışmalarda ölen asker sayısı 748'e yükseldi, yaralı sayısı da 4 bin 969 oldu.

Kaynak: AA