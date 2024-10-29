İsrail Yine Katliam Yaptı: En Az 60 Ölü

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları sürerken Bekaa Vadisi'nde yeni bir katliama imza atıldı. Saldırıda 60'ı aşkın kişi hayatını kaybetti.

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İsrail Yine Katliam Yaptı: En Az 60 Ölü

İsrail’in Orda Doğu'da insanlık dışı saldırıları sürerken yeni bir katliama imza atıldı. İsrail'in saldırısında Lübnan’da Bekaa Vadisi'ne düzenlediği saldırılarda en az 60 kişinin öldüğü, 58 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail Lübnan’a yönelik saldırılarını sürdürüyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail’in Bekaa Vadisi’nin doğusundaki Baalbek bölgesine ve Beka bölgesine düzenlediği saldırıda 2’si çocuk en az 60 kişinin hayatını kaybettiği, 58 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Baalbek Valisi Bachie Khodr, İsrail'in Hizbullah'a karşı saldırılarını artırdığı dönemden bu yana bölgedeki "en şiddetli" saldırıyı gerçekleştirdiğini ifade etti.

İsrail’in Lübnan'ın güneyindeki Tyre (Sur) kentine dün tahliye emri vermesinin ardından düzenlediği saldırıda 7 kişi hayatını kaybetmiş, 17 kişi ise yaralanmıştı.
Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada, 8 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 710’a yükseldiğini belirtilmişti.

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Kaynak: İHA

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