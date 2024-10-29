İran'da Alman Vatandaşlığı da Bulunan Bir Kişi İdam Edildi, Almanya'dan Sert Tepki Geldi

İran, ‘terör operasyonlarına liderlik ettiği’ gerekçesiyle mahkum edilen İran-Almanya çifte vatandaşı muhalif Cemşid Şarmehd'ın idam edildiğini bildirdi.

İran'da Alman Vatandaşlığı da Bulunan Bir Kişi İdam Edildi, Almanya'dan Sert Tepki Geldi

İran'da terör eylemlerinde rol aldığı gerekçesiyle İran-Almanya çifte vatandaşı olan Cemşid Şarmehd'in idam edildiği açıklandı. Şarmehd hakkında idam kararı Nisan 2023'te Yüksek Mahkeme tarafından onaylandı. 69 yaşındaki Şarmehd, 2008 yılında Şiraz kentinde gerçekleşen ve 14 kişinin ölümüyle sonuçlanan bombalı saldırıya karışmaktan geçen yılın Şubat ayında suçlu bulunarak idama mahkum edildi.

ALMANYA BAŞBAKANI'NDAN TEPKİ

Almanya Başbakanı Olaf Scholz idam ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Cemşid Şarmehd'in İran rejimi tarafından idam edilmesi, mümkün olan en güçlü şekilde kınadığım bir skandaldır. Cemşid Şarmehd'e yargılama sırasında kendisine yöneltilen suçlamalara karşı kendini savunma fırsatı dahi verilmemiştir" dedi

Kaynak: DHA

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