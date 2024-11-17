Hizbullah, İsrail'deki 5 Askeri Üssü Vurdu

Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki 5 askeri üsse füze saldırısı düzenledi. Nesher Üssü ilk kez hedef alınırken, İsrail ordusu da saldırılar sonrası bazı binalarda büyük hasar oluştuğunu bildirdi.

Hizbullah, İsrail'deki 5 Askeri Üssü Vurdu

İsrail'in Gazze ve Lübnan'a saldırılarının ardından Orta Doğu'da çatışmalar şiddetlenirken, son olarak Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki 5 askeri üsse füze saldırısı düzenlediğini açıkladı.

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in kuzeyindeki Hayfa Teknik Üssü, Hayfa Donanma Üssü, Stella Maris Deniz Üssü ve Tirat Carmel Üssü’nün yanı sıra Hayfa’nın güneydoğusunda Lübnan sınırına 40 kilometre uzaklıktaki gaz tesisinin bulunduğu Nesher Üssü’ne füze saldırısı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, Nesher Üssü'nün ilk kez bombalandığı vurgulandı.

Hizbullah, İsrail'deki 5 Askeri Üssü Vurdu - Resim : 1

İSRAİL ORDUSU: BÜYÜK HASAR VAR

İsrail ordusu yaptığı açıklamada, "Lübnan topraklarından Hayfa kentine doğru yaklaşık 10 roket atışı tespit edildiğini, bu roketlerden bazılarının doğrudan binalara isabet ederek büyük hasara yol açtığını" duyurdu.

Ayrıca İsrail ordusu, "Lübnan'dan Hayfa Körfezi ve Celil bölgesine yaklaşık 45 roket atışı yapıldığını açıkladı.

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Kaynak: AA

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