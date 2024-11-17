'Terminal' Filmi Gerçek Oldu! 1.5 Aydır İstanbul Havalimanı'nda Yaşıyor

Rusya ile Ukrayna arasında 21 Şubat 2022'de başlayan savaş üç yılı geride bırakmaya yaklaşırken, Ukrayna vatandaşları diplomatik anlamda da büyük kriz yaşıyor. Son olarak 70 yaşındaki bir kadının yaşadıkları gündem oldu.

Sovyetler döneminde Rusya’da doğan Moiseevna Bikmukhametova’nın yaşadığı Poltova kenti sonradan Ukrayna’da kaldı. Moiseevna, Ukrayna vatandaşı oldu ve Rus vatandaşlığına başvurmadı. 2021’e kadar Ukrayna’ya dönmeyip eşiyle Rusya’da yaşadı.

İSTANBUL HAVALİMANI'NDA KALDI

En son satın aldığı konut belgelerini teslim etmek için Ukrayna’ya gitti. dönüşte Rusya’nın ülkeye giriş izni vermemesi nedeniyle İstanbul Havalimanı’nda mahsur kaldı. 9 Ekim’den bu yana havalimanında valiziyle yaşıyor.

'HİÇBİR YERE GİTMİYORUM'

Ukrayna pasaportuna sahip olduğu için Rusya'ya alınmadığını dile getiren Bikmukhametova, şöyle konuştu:

"Bir aydan fazladır İstanbul Havalimanı'nda kalıyorum. Burada çalışanlar 3 günlüğüne beni otele götürdü. Duş almak ve dinlenmek için otele gittim. Burada hiçbir yere gitmiyorum. Hep aynı yerimde duruyorum. Bu nedenle ayaklarım şişiyor. Gece burada yatıyorum. Havalimanı çalışanları yardımcı oluyorlar. Onlara yardımcı oldukları için teşekkür ederim."

'KOCAMIN YANINA DÖNMEK İSTİYORUM'

Ülkesine dönmek istediği vurgulayan Bikmukhametova, "Rusya'ya, Ryazan kentindeki ailemin yanına gitmek istiyorum. Eşim orada yatılı bir pansiyonda kalıyor. Onu oradan 9 Ekim'de almam gerekiyordu. Sizden (yetkililerden) Rusya'ya girmeme ve kocamın yanına dönmeme izin vermenizi rica ediyorum" dedi.

Kaynak: AA