Norveç Hayali Yarım Kaldı: İstanbul Havalimanı'nda Yakalandılar

Edinilen bilgiye göre önceki gün İstanbul Havalimanı Kargo Terminali'nde meydana gelen olayda, Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan çıkış yapan ve uçak malzemesi taşıyan TIR, İstanbul Havalimanı'na doğru yola çıktı. TIR'ın şoförü iddialara göre Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne yakın bir yerde dinlenme tesisine girdi. Burada Lübnan uyruklu 6 kişilik bir aile yabancı uyruklu olduğu iddia edilen bir kişi tarafından TIR'ın dorsesine bindirildi.

TIR şoförü malzemelerin kargo uçağına yüklenmesi için İstanbul Havalimanı Kargo Terminali'ne giriş yaptı. Burada yapılan kontrollerde dorsede Lübnanlı aile yakalandı. Yakalanan göçmenler Göç İl İdaresine teslim edilirken, şoför gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri kamera kayıtlarını inceleme altına aldı. Kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, Lübnanlı aileyi dolandıran yabancı uyruklu insan kaçakçısını her yerde arıyor.

Yakalanan Lübnanlı aile İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Ailenin buradaki ifadesinde yabancı uyruklu biriyle Norveç'e gitmek için para karşılığı anlaştıklarını söyledi. Yabancı uyruklu tarafından bir dinlenme tesisine getirildiklerini ifade eden ailenin, ‘Bize bu TIR'ın gümrükten geçtiğini daha gümrüğe girmeyeceğini söyledi. Bizi TIR'a bindirdi” dediği öğrenildi.

Lübnanlı aile Göç İdaresi yetkililerine teslim edildi.

Kaynak: İHA