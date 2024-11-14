Bütçe Görüşmelerinde Protesto! CHP'liler Bakan Tekin'e Öğrencilere Verilmeyen Kumanyayı Verdi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda CHP’li milletvekilleri tarafından 'öğrencilere bir öğün ücretsiz yemek' talebini reddetmesi nedeniyle protesto edildi. CHP'li vekil Cevdet Akay, Bakan Tekin'e 'öğrencilere verilmeyen kumanya'yı vermek istedi. Tekin ise kumanyayı almadı.

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GERÇEK GÜNDEM / ANKARA

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2025 yılı bütçesi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülmeye başlandı. Toplantı Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in salona girişiyle başladı. Bakan Tekin’i salona girişinde “öğrencilere bir öğün ücretsiz yemek” talebini kabul etmediği için CHP’li milletvekillerince protesto edildi.

Bütçe Görüşmelerinde Protesto! CHP'liler Bakan Tekin'e Öğrencilere Verilmeyen Kumanyayı Verdi - Resim : 1

BAKN TEKİN'E 'KUMANYA'LI PROTESTO

Komisyonun CHP’li üyesi CHP Milletvekili Cevdet Akay, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e süt, mandalina ve soğuk sandviçten oluşan bir kumanya paketi uzattı. Bakan Tekin, kumanyayı almadı.

Bütçe Görüşmelerinde Protesto! CHP'liler Bakan Tekin'e Öğrencilere Verilmeyen Kumanyayı Verdi - Resim : 2

Komisyonun CHP’li milletvekilleri daha sonra hazırladıkları kumanyaları salondakilere dağıttı. CHP Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, kumanyayı göstererek, “Bunu çocuklara çok göremezsiniz” dedi. CHP’li belediyelerin öğrencilere bir öğün ücretsiz yemek vermeye hazır olduğunu kaydeden Türeli, “Ancak siz belediyelerimizi de icraya veriyorsunuz” dedi.

Bütçe Görüşmelerinde Protesto! CHP'liler Bakan Tekin'e Öğrencilere Verilmeyen Kumanyayı Verdi - Resim : 3

CHP Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu CHP’li belediyelerin okulların temizlenmesi ve çocuklara kumanya verilmesine yönelik taleplerin engellenmesini eleştirdi. Elindeki kumanyayı göstererek, “Çocuklara şunu bile veremiyorsunuz, yazıklar olsun” diye konuştu.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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