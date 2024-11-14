Bütçe Görüşmelerinde Protesto! CHP'liler Bakan Tekin'e Öğrencilere Verilmeyen Kumanyayı Verdi

GERÇEK GÜNDEM / ANKARA

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2025 yılı bütçesi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülmeye başlandı. Toplantı Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in salona girişiyle başladı. Bakan Tekin’i salona girişinde “öğrencilere bir öğün ücretsiz yemek” talebini kabul etmediği için CHP’li milletvekillerince protesto edildi.

BAKN TEKİN'E 'KUMANYA'LI PROTESTO

Komisyonun CHP’li üyesi CHP Milletvekili Cevdet Akay, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e süt, mandalina ve soğuk sandviçten oluşan bir kumanya paketi uzattı. Bakan Tekin, kumanyayı almadı.

Komisyonun CHP’li milletvekilleri daha sonra hazırladıkları kumanyaları salondakilere dağıttı. CHP Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, kumanyayı göstererek, “Bunu çocuklara çok göremezsiniz” dedi. CHP’li belediyelerin öğrencilere bir öğün ücretsiz yemek vermeye hazır olduğunu kaydeden Türeli, “Ancak siz belediyelerimizi de icraya veriyorsunuz” dedi.

CHP Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu CHP’li belediyelerin okulların temizlenmesi ve çocuklara kumanya verilmesine yönelik taleplerin engellenmesini eleştirdi. Elindeki kumanyayı göstererek, “Çocuklara şunu bile veremiyorsunuz, yazıklar olsun” diye konuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem