Kazada Hayatını Kaybeden İş İnsanı, AKP'li İsmin Kardeşi Çıktı

Aydın-İzmir otoyolunda meydana gelen trajik kazada, Denizlili iş insanı Mehmet Ali Hakan Pekdemir (47) hayatını kaybetti. Pekdemir'in AKP Denizli İl Kadın Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Huriye Şener'in kardeşi olduğu öğrenildi.

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Kazada Hayatını Kaybeden İş İnsanı, AKP'li İsmin Kardeşi Çıktı

Aydın otoban gişeleri yakınlarında Mehmet Ali Hakan Pekdemir'in (47) kullandığı 20 AGV 909 plakalı kamyonetin lastiği patladı. Kamyoneti emniyet şeridine park ederek lastiği değiştirmeye çalışan Pekdemir'e, S.K.K. (31) idaresindeki 35 EZ 604 plakalı otomobil çarptı.

Kazada Hayatını Kaybeden İş İnsanı, AKP'li İsmin Kardeşi Çıktı - Resim : 1

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Pekdemir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Pekdemir'in cansız bedeni olay yeri inceleme çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırılırken, otomobil sürücüsü S.K.K. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

HAYATINI KAYBEDEN İŞ İNSANI, AKP'Lİ İSMİN KARDEŞİ ÇIKTI

Öte yandan kazada hayatını kaybeden iş insanının AKP Denizli İl Kadın Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Huriye Şener'in kardeşi olduğu bilgisine ulaşıldı.

Kazada Hayatını Kaybeden İş İnsanı, AKP'li İsmin Kardeşi Çıktı - Resim : 2

Kaynak: İHA

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Trafik kazası
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