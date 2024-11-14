Ünlü Markadan Gizli Zam Oyunu! 'Yenilendi' Kılıfıyla Gramajı Azalttılar

Dr. Oetker markası, 'Çikolatalı Sos' ürününün ambalajına 'yenilendi' ibaresi ekledi ama ürünün içeriği değiştirilmedi. Ünlü markanın gramajı azalttığı ve 'gizli zam' yaptığı anlaşıldı.

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Ünlü Markadan Gizli Zam Oyunu! 'Yenilendi' Kılıfıyla Gramajı Azalttılar

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın gıda skandallarını ifşa ettiği listeler sonrası tüm Türkiye ürünlerden çıkanları konuşuyor. Gıda Dedektifi adlı sosyal medya hesabı da ürünlerin içeriklerini incelemeye devam ediyor. Son yayımladıkları incelemenin konusu ise Dr. Oetker markasına ait 'Çikolatalı Sos' oldu.

Gıda Dedektifi'nin incelemesine göre ürünün ambalajına 'yenilendi' ibaresi eklendi fakat ürünün içeriğinde bir değişiklik bulunmuyor. Dr. Oetker'in 'Çikolatalı Sos'un gramajını azalttığı anlaşıldı. Yapılan paylaşımda "Gizli zam olarak nitelendirilen bu durum tüketiciler tarafından eski ve yeni ürün yanyana getirilmeden anlaşılamıyor" denildi.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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