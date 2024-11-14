Ünlü Markadan Gizli Zam Oyunu! 'Yenilendi' Kılıfıyla Gramajı Azalttılar

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın gıda skandallarını ifşa ettiği listeler sonrası tüm Türkiye ürünlerden çıkanları konuşuyor. Gıda Dedektifi adlı sosyal medya hesabı da ürünlerin içeriklerini incelemeye devam ediyor. Son yayımladıkları incelemenin konusu ise Dr. Oetker markasına ait 'Çikolatalı Sos' oldu.

Gıda Dedektifi'nin incelemesine göre ürünün ambalajına 'yenilendi' ibaresi eklendi fakat ürünün içeriğinde bir değişiklik bulunmuyor. Dr. Oetker'in 'Çikolatalı Sos'un gramajını azalttığı anlaşıldı. Yapılan paylaşımda "Gizli zam olarak nitelendirilen bu durum tüketiciler tarafından eski ve yeni ürün yanyana getirilmeden anlaşılamıyor" denildi.

Dr Oetker ürün içeriğinde bir değişiklik olmamasına rağmen ambalajlarına "yenilendi" ibaresi eklediği ve gramaj azalttığı anlaşıldı.

Gizli zam olarak nitelendirilen bu durum tüketiciler tarafından eski ve yeni ürün yanyana getirilmeden anlaşılamıyor.https://t.co/7Zu09K6OYH pic.twitter.com/l7kdkfjE69 — Gıda Dedektifi (@gidadedektifiTR) November 14, 2024

Kaynak: Gerçek Gündem