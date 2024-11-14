Bir Yasa Dışı Bahis Operasyonu Daha, Tutuklandılar
Türkiye’nin gündemine oturan ve ünlü isimlerin de gözaltına alındığı İstanbul merkezli yasa dışı bahis operasyonunun ardından da bir operasyonda Tekirdağ’da düzenlendi. Bu operasyon kapsamında üç şüpheli tutuklandı.
Aralarında Serdar Ortaç, Mehmet Ali Erbil ve sosyal medya fenomenlerine yönelik yasa dışı bahis operasyonu gündemdeyken Tekirdağ'da da bir operasyon düzenlendi. Operasyona kapsamında yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.
Süleymanpaşa ilçesinde cadde ve kaldırımlara yasa dışı bahis ve kumarla ilgili kalıp ve sprey boyalarla reklam yazıları yazdığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler, sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
REKLAMINI YAPMIŞLAR
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, dün Süleymanpaşa ilçesinde cadde ve kaldırımlara yasa dışı bahis ve kumarla ilgili kalıp ve sprey boyalarla reklam yazıları yazan 3 şüpheliyi suçüstü yakalamış, şüphelilerin yanındaki 27 sprey boya ile bahis sitesinin isminin yazılı bulunduğu kalıp tahtaya el konulmuştu.
Kaynak: AA