Bir Yasa Dışı Bahis Operasyonu Daha, Tutuklandılar

Aralarında Serdar Ortaç, Mehmet Ali Erbil ve sosyal medya fenomenlerine yönelik yasa dışı bahis operasyonu gündemdeyken Tekirdağ'da da bir operasyon düzenlendi. Operasyona kapsamında yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Süleymanpaşa ilçesinde cadde ve kaldırımlara yasa dışı bahis ve kumarla ilgili kalıp ve sprey boyalarla reklam yazıları yazdığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

REKLAMINI YAPMIŞLAR

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, dün Süleymanpaşa ilçesinde cadde ve kaldırımlara yasa dışı bahis ve kumarla ilgili kalıp ve sprey boyalarla reklam yazıları yazan 3 şüpheliyi suçüstü yakalamış, şüphelilerin yanındaki ⁠27 sprey boya ile bahis sitesinin isminin yazılı bulunduğu kalıp tahtaya el konulmuştu.

Kaynak: AA