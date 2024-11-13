Yasa Dışı Bahis Soruşturmasında Flaş Gelişme: 6 Kişi Hakkında Yakalama Kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yasadışı bahis reklam ve teşviki suçumdan yürütülen soruşturmada, pazartesi günü gerçekleştirilen operasyon sırasında yurt dışında oldukları tespit edilen ve gözaltı yapılamayan sosyal medya fenomenlerinden Aydoğan Duru, Ramiz Nurçin, Umut Karahan, Batuhan Kesgin hakkında yakalama kararı çıkarıldı ve sosyal medya hesaplarına da erişim engeli getirildi.

Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç’ı Malta’ya götüren / davet eden, reklam ve teşvik videosunda birlikte yayın yapan ve yurtdışında oldukları anlaşılan Cenk Pekkan ve Ünal Orhan hakkında İstanbul Başsavcılığınca yakalama kararı çıkartılması talep edildi.

İBRAHİM YILMAZ'IN HESABINA ERİŞİM ENGELİ

Daha önce tutuklanan Muzaffer Zorbey Erkoçlar ve Yağmur Şifa Yaprak ile adli kontrol kararı verilen Doğukan Demirtaş’ın sosyal medya hesaplarının kapatıldığı bildirildi.

Tutuklanan sosyal medya fenomeni İbrahim Yılmaz'ın hesabına erişim engeli getirildi.