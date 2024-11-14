Fabrikada Acı Ölüm! Saatler Sonra Fark Edildi

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde yem fabrikasında çalışan 40 yaşındaki Yalçın Saldamlı mesai bitmesine rağmen eve dönmedi. Saldamlı’dan haber alamayan ailesi, polise giderek kayıp ihbarında bulundu.

İhbar üzerine yem fabrikasına giden polis ekipleri, Yalçın Saldamlı'nın nerede olduğuna dair araştırma başlattı.

Yapılan incelemelerde Saldamlı'nın mesai saatinin 16.00'da bittiği ancak personel çıkış sistemine göre de fabrikadan ayrılmadığı belirlendi.

MISIR UNU SİLOSUNA DÜŞMÜŞ

En son öğle yemeğinde arkadaşları tarafından görülen kayıp işçinin bulunması için güvenlik kamerası görüntüleri de izlendi. 1 çocuk babası işçinin, mısır unu silosuna düştüğü ve fark edilememesi sonucunda boğularak yaşamını yitirdiği saatler sonra belirlendi.

Boşaltılan mısır unu silosunda Saldamlı'nın cansız bedenine ulaşıldı. Saldamlı'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.