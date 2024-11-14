Bıçaklı Dehşet: 13 Yaşındaki Çocuk Ağır Yaralı

İlçeye bağlı Yenidoğan Mahallesi'nde meydana gelen olayda; aralarında husumet bulunduğu iddia edilen 2 grup arasında çıkan tartışma kavga dönüştü. Kavganın büyümesi üzerine henüz kimliği tespit edilemeyen şahıs yanındaki bıçakla M.T.'ye (13) saldırdı.

M.T. vücuduna isabet eden bıçakla ağır yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılan M.T. tedavi altına alınırken, durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri de inceleme yaparken, olaya karışan kişi veya kişileri yakalamak içinde çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA