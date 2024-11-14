Bakan Yerlikaya Duyurdu: 2 Haftada 4 Ton 887 Kilogram Uyuşturucu Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhuriyet başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, uyuşturucu imalat ve satışına yönelik son 2 hafta içerisinde 73 ilde 'Narkoçelik-48' operasyonları düzenlendiğini belirtti.

Yerlikaya, İl Emniyet Müdürlüklerince 4 bin 450 ekip ve 11 bin 125 personelin katıldığı operasyonlarda, 14 hava aracı ve 42 narkotik dedektör köpeğinin kullanıldığını kaydetti.

Yapılan ev ve iş yeri baskınları, yol kontrolleri ve üst aramaları sonucu 1780 şüphelinin yakalandığını aktaran Yerlikaya, 4 ton 887 kilogram uyuşturucu madde, 9 milyon 989 bin 238 uyuşturucu hapın ele geçirildiğini açıkladı.

'HEP BİRLİKTE MÜCADELE EDELİM'

Yerlikaya, operasyonları koordine eden Cumhuriyet başsavcılıkları ile operasyonları gerçekleştiren polisleri tebrik etti. Zehir tacirlerinin, milletin sağlığını, geleceğini ve huzurunu tehdit ettiğini kaydeden Bakan Yerlikaya, "Bu nedenle toplumumuzun her kesiminin iş birliği içinde bu tehdide karşı duyarlı ve kararlı bir duruş sergilemesi gerekiyor. Geleceğimiz olan gençlerimizi uyuşturucudan uzak tutmak, hepimizin ortak görevi. Hep birlikte mücadele edelim. Yakınınızda uyuşturucu satışı, uyuşturucu kullanımıyla ilgili şüphelendiğiniz bir durum varsa 112 Acil Çağrı Hattı'ndan bizi arayın. Biz gereğini yapalım" dedi.

Kaynak: DHA