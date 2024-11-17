Airbnb'nin Çekilişi Tepki Çekti! Roma'nın Simgesi Kolezyum'da Gerçek Gladyatör Dövüşü

Roma'nın dünyaca ünlü simge anıtlarından Kolezyum, bir sponsorluk anlaşmasıyla gündemde. İtalyan basınında çıkan haberlere göre, Airbnb ile Kolezyum Arkeolojik Parkı yönetimi arasında 1,5 milyon dolar karşılığında "Airbnb, Kolezyum hikayesini anlatıyor" isimli bir sponsorluk anlaşması yapıldı.

Söz konusu anlaşma çerçevesinde, Roma'da konaklamalarını Airbnb üzerinden ayarlayan turistlerin, Kolezyum'da gladyatör dövüşlerinin yeniden canlandırılmasına tanıklık etmesini ve hatta bazı müşterilerin de gladyatör kostümleriyle tarihi arenada bunu deneyimleme fırsatı yakalamasını öngörüyor.

Anlaşmaya göre söz konusu şartları sağlayan müşteriler, bu deneyime 27 Kasım'da ücretsiz olarak başvurabilecek ve daha sonra yapılacak kura çekimiyle şanslı 16 kişi bunu deneyimleme şansına erişecek.

Anlaşmaya karşı çıkan isimlerin başında gelen Roma Belediye Encümeni Üyesi Massimiliano Smeriglio, bu uygulamanın Kolezyum'u metalaştıracağını ve ayrıca güvenlik açısından bazı risklere yol açabileceğini kaydetti. Tepkilerin yanı sıra internet üzerinden "Kolezyum bir eğlence parkı değildir" başlığıyla bu anlaşmaya karşı bir imza kampanyası başlatıldı.

İmza kampanyasının açıklamasında da sponsorluk anlaşmasının, kentin imajının korunması için iptal edilmesi gerektiği vurgulandı. Asıl adı Flavianus Amfitiyatrosu olan Kolezyum, milattan sonra 72 ila 80 yıllarında inşa edilmiş ve Roma İmparatorluğu döneminde büyük eğlencelere ev sahipliği yapmıştı. Roma'nın simge yapılarından Koleyzum, halihazırda ise İtalya'da en çok ziyaret edilen yerlerinden biri olma özelliği taşıyor.

Kaynak: AA